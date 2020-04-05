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Fenerbahçe, Almanya, Spor

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Max Kruse, Alman basınına konuştu. Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse, "Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum" dedi.

05.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:13
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalandığı konuşulan ancak pozitif çıkan ilk testinin ardından yapılan son testlerinin negatif çıktığı öğrenilen Max Kruse, dün ilk kez canlı yayında konuştu. Ülkesi Almanya'da eski bir futbolcu Benjamin Adrion'un kurucusu olduğu ve Afrika ülkesi Uganda'ya temiz su için su filitresi sağlamak adına Viva Con Agua adlı yardım kuruluşuna destek olan Kruse, sosyal medya hesabından sunucu Janin Ullmann'la bir söyleşi yaptı.

"ZAMANIM DOĞAL OLARAK EVDE"

Programda bir ara gitardaki hünerlerini de sergileyen Kruse, "Su, Uganda için son derece önemli ve her zaman buna destek vermeye çalışıyorum. Salgın sebebiyle tüm dünya sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Daha önce dükkanları ya da iş yerleri olan insanlar, şimdi ise her şeylerini kaybediyorlar. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Zamanım doğal olarak evde geçiyor" dedi.

"İyiyim çünkü bu yüzden spor aletleriyle vakit geçirebiliyor, idmanlarıma devam edebiliyorum" diyen Kruse, "Türkçe olarak bazı şeyler de konuşabiliyor, siparişlerimi verebiliyorum. Burada koşullar gayet iyi. Almanya'da şu an tuvalet kağıdı konusunda çılgın bir durum yaşanıyor. Ancak Türkiye'de marketlerde hiçbir eksik bulunmuyor" diye konuştu.

(Fanatik)

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Kaynak: Hürriyet

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Yeni tip Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
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