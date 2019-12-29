Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi
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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Arjantanli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, son paylaşımıyla takipçilerini adeta büyüledi. Wanda'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi

29.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:51
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

PSG'de forma giyen 'nin eşi ve menajeri olan Wanda Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

hesabında 5,9 milyon takipçisi bulunan Wanda, sarı bikinisiyle selfie çekildiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Wanda'nın söz konusu paylaşımı kısa sürede 13 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı

YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan, , geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozuyla nefes kesti. Wanda'nın "Saçlarına hakim olamadığım o günler" notuyla paylaştığı fotoğrafa on binlerce beğeni ve yorum geldi.

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