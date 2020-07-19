Mauricio Isla'ya sürpriz teklif! "Bize gel..." Fenerbahçe 'ye 2017 yazında Cagliari'den bedelsiz olarak transfer olan Mauricio Isla, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Lacivertli kulüp ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe 'ye 2017 yazında Cagliari'den bedelsiz olarak transfer olan Mauricio Isla, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sarı Lacivertli kulüp ile yollarını ayırmıştı. Tecrübeli sağ bekin yeni rotasının neresi olacağı büyük merak konusu olurken Arjantin basınından konuyla ilgili flaş bir haber geldi. ESPN Arjantin televizyonu, geçtiğimiz günlerde Real Betis'le sözleşme imzalayan ünlü teknik adam Manuel Pellegrini'nin Isla ile bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü. Haberde deneyimli hocanın 32 yaşındaki vatandaşına "Bize gelmeni istiyorum." dediği iddia edildi. Bonservisi elinde bulunan Isla, Betis'e imza attığı takdirde kariyerinde ilk kez bir La Liga takımında forma giymiş olacak. (Fanatik) Kaynak: Hürriyet