Matteo Politano ve Ginevra Sozzi'nin paylaşımları, yasak aşklarını ortaya çıkardı
Inter forması giyen Matteo Politano, son dönemde transfer iddialarıyla konuşulsa da özel hayatında ortaya çıkan gerçek, İtalya'da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Politano'nun eşini aldattığı ve sosyal medya paylaşımları sayesinde yasak aşkının ortaya çıktığı iddia edildi.
Spinazzola karşılığında Roma'ya takas edileceği konuşulan ancak transferi iptal olan Inter'in yıldızı Matteo Politano, bu kez de yasak aşk iddialarıyla gündemde.
Silvia Di Vincenzo ile evli olan Politano'nun, ihanet nedeniyle yaklaşık 2 aydır eşinden ayrı yaşadığı ve daha önce Juventuslu Paulo Dybala ve Cagliari forması giyen Radja Nainggolan ile birlikte olan Ginevra Francesca Sozzi ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ
İtalyan basınına yansıyan haberlerde Politano ve Sozzi'nin yaptığı sosyal medya paylaşımları, ihanet iddialarını güçlendirdi.
Politano ile Sozzi'nin çok kısa aralıklarla, aynı köpeğin fotoğrafını paylaşması ve "Hoşgeldin Baloo" mesajını yazması, ikilinin birlikteliğinin tüm hızıyla devam ettiği şeklinde yorumlandı.
HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Politano'nun eşi Silvia Di Vincenzo, bu iddialara rağmen yıldız futbolcuyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmazken, Politano ve Sozzi cephesinden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.
Roma'ya transferi iptal olan Politano'ya Napoli'nin teklif yaptığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.