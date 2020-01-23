: Matteo Politano ve Ginevra Sozzi'nin paylaşımları, yasak aşklarını ortaya çıkardı

23.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:37

Spinazzola karşılığında Roma'ya takas edileceği konuşulan ancak transferi iptal olan Inter'in yıldızı Matteo Politano, bu kez de yasak aşk iddialarıyla gündemde.

Silvia Di Vincenzo ile evli olan Politano'nun, ihanet nedeniyle yaklaşık 2 aydır eşinden ayrı yaşadığı ve daha önce Juventuslu Paulo Dybala ve Cagliari forması giyen Radja Nainggolan ile birlikte olan Ginevra Francesca Sozzi ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Politano'nun yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ginevra Sozzi ve Paulo Dybala

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

İtalyan basınına yansıyan haberlerde Politano ve Sozzi'nin yaptığı sosyal medya paylaşımları, ihanet iddialarını güçlendirdi.

Politano ile Sozzi'nin çok kısa aralıklarla, aynı köpeğin fotoğrafını paylaşması ve "Hoşgeldin Baloo" mesajını yazması, ikilinin birlikteliğinin tüm hızıyla devam ettiği şeklinde yorumlandı.

Politano ve eşi Silvia Di Vincenzo

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Politano'nun eşi Silvia Di Vincenzo, bu iddialara rağmen yıldız futbolcuyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmazken, Politano ve Sozzi cephesinden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Roma'ya transferi iptal olan Politano'ya Napoli'nin teklif yaptığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

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