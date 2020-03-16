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İngiltere, Chelsea, Spor

Mason Mount insan hayatını hiçe saydı! Tepki yağıyor...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Mason Mount, corona virüsü salgını tüm dünyada kol gezerken yaptığı hareketle büyük tepki çekti.

16.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:31
Mason Mount insan hayatını hiçe saydı! Tepki yağıyor...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Mason Mount, corona virüsü salgını tüm dünyada kol gezerken yaptığı hareketle büyük tepki çekti.


21 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşı Callum Hudson-Odoi'nin corona virüsü testi pozitif çıkmasına ve potansiyel bir taşıyıcı olmasına rağmen insan hayatını hiçe sayarak halı sahada maç yaptı.


Chelsea tarafından evden çıkmamaları yönündeki uyarılara kulak asmayan genç futbolcu, önlem amacıyla İngiltere'de tüm liglerin iptal edilmesini bile göz ardı ederek sosyal hayata karıştı.


İngiliz futbol basını, yüzlerde insanın hayatını riske attığı için Mason Mount'u topa tuttu.


İNGİLTERE'DE HENÜZ KARANTİNA YOK


İngiliz hükümeti, corona virüsü ile mücadele konusunda Avrupa ve dünyadaki en ilginç politikayı izliyor.


Başbakan Boris Johnson, ülkede yaşayan insanların sürü bağışıklığı kazanması için corona virüse karşı herhangi bir önlem almayacaklarını ve yayılmasını engellemeye çalışmayacaklarını ifade etmişti.


Johson ayrıca ülkeyi ve hatta dünyayı ikiye bölen bu kararın bilime dayandığını öne sürerek insanların spor alanlarında bulunmasının risk taşımadığını ifade etmişti.

Kaynak: Hürriyet

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