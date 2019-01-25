Martin Skrtel, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Martin Skrtel, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Martin Skrtel, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü'nün 24.01.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA
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