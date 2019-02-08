Martin Caceres'in, Juventus İçin Japonya'dan Gelen Teklifi Reddettiği Ortaya Çıktı

Juventus'un kış transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı MartinCaceres için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Martin Caceres, Japon kulübü Vissel Kobe'den yıllık 9 milyon euro maaş teklifi aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNİ KAZANMAK İSTİYOR

Haberde; Andres Iniesta ve Lukas Podolski'nin formasını giydiği Vissel Kobe'nin Caceres tarafından reddedildiği belirtildi. Daha önce Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Martin Caceres'in bir kez daha bu sevinci yaşamak istediği için Juventus'u tercih ettiği kaydedildi.

(Sporx)