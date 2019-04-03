Mart'ta Zam Şampiyonu Çarliston Biber Oldu

TÜİK verilerine göre Mart ayında zam şampiyonu çarliston biber olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ıspanak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; Mart ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 43,81 artış gösteren çarliston biber oldu. İkinci sırada fiyatı yüzde 36,04 artan sivri biber olurken fiyatı yüzde 19,94 artan patlıcan üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle oldu: "Karnabahar yüzde 19,19, portakal yüzde 16,06, nar yüzde 16,05, muz yüzde 15,85, ilaçlar yüzde 14,12, fındık içi yüzde 11,89, ayva yüzde 10,53, domates yüzde 8,46, patates yüzde 8,04, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 7,48, benzin yüzde 6,22, traş malzemeleri yüzde 5,34, LPG dolum ücreti yüzde 4,86, erkek ayakkabısı yüzde 4,41, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 4,14, mazot yüzde 4,06 ve tüp gaz yüzde 3,84".

Fiyatı en fazla düşen ürün ıspanak oldu

Fiyatı düşen ürünler sıralamasında ıspanak yüzde 18,47 ile ilk sırayı alırken, ikinci sırada yüzde 18,30'lük düşüşle maydanoz, üçüncü sırada ise fiyatı yüzde 16,15 azalan yeşil soğan yer aldı.

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti:

"Salatalık yüzde 12,91, yumurta yüzde 9,53, erkek botu yüzde 6,92, erkek kazağı yüzde 5,61, çocuk kitapları yüzde 4,94, kadın kabanı yüzde 4,60, test kitapları yüzde 3,70, erkek mont yüzde 3,67, bilgisayar yüzde 3,48, telefon yedek parçaları (sim kart, batarya) yüzde 3,02, çocuk için anorak tipi kabanı yüzde 2,66, dizel otomobil yüzde 2,44, cilt ve vücut ürünleri yüzde 2,26, konserveler yüzde 1,95 sosis yüzde 1,92, tahin yüzde 1,71, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 1,46". - İSTANBUL

Kaynak: İHA