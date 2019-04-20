Marsilya ve Lyon, Cengiz Ünder'i Transfer Etmek İstiyor

Le10 Sport'un haberine göre Ligue 1 ekipleri, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için yarışa girdi.

21 yaşındaki başarılı futbolcu, Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Olympique Marsilya ve Olympique Lyon'un transfer hedefi haline geldi.

2017'de Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz, ocak ayından beri yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon 28 kez ilk 11'de forma giyen Cengiz Ünder, 6 kez ağları havalandırdı.

İddialara göre Roma kulübü, takımın parlayan yıldızı Cengiz'i ucuza vermek istemiyor ve en az 20 milyon euro talep ediyor.

Cengiz ile ilgilenen takımlar arasında Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Arsenal de bulunuyor.