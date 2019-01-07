Markette Eşekli Protestoya 4 Bin 545 Lira Para Cezası

Niğde'de markete eşekle gelerek alışveriş yapan ve aldığı ürünleri eşeğin üzerindeki heybeye dolduran vatandaşın marketin müdürü olduğu ortaya çıktı. Valilik, markete 4 bin 545 lira para cezası kesti.

HEM MARKET MÜDÜRÜ HEM DE POŞET FABRİKASININ ORTAĞI

Niğde'de bir markette ücretli poşeti protesto etmek için markete eşekle geldiği basında yer alan kişinin iş yeri müdürü H.G. olduğu tespit edildi. Ayrıca market sahibi H.Ö.'nün Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik poşet üretimi yapan şirketin de ortağı olduğu iddia edildi.

4 BİN 545 TL PARA CEZASI

Valiliğin yaptığı incelemeler neticesinde gerçek ortaya çıkarken, markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 lire idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Market müdürü hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi.