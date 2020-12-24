Markete giden zammı görünce şoke oluyor: Süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağı fiyatlarında dikkat çeken artış
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Markete giden zammı görünce şoke oluyor: Süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağı fiyatlarında dikkat çeken artış

24.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:14

Son dönemde süt ve süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağı fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Markete giden vatandaş fiyatların her geçen gün zamlandığını görüyor. Konu hakkında bir değerlendirme yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Haksız fiyat artışı yapanlar bunun hesabını verirler." dedi.

Son dönemlerde bazı gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışı dikkat çekti. Özellikle süt ve süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağındaki yükseliş alışverişe giden vatandaşın ilk gündem maddesi haline geldi. Konu hakkında Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal Haber7'ye değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞLARINA DERT OLUR"

Ayçiçeği yağı, yumurta ve süt ürünlerinde aşırı fiyat artışı olduğuna dair tüketiciden çok fazla şikayet geldiğini söyleyen Aydın Ağaoğlu, "Fiyat artışı genellikle kaynakta yapılıyor. Sorun esnafta değil. Sorun arka planda çalışan aracılarda. Haksız fiyat artışı yapanlar bunun hesabını verirler. Ticaret Bakanlığı 10 bin 375 lira ceza keser bunu on kat da arttırabilir. Fırsatçılık, vurgunculuk yapmak isteyenler bilsinler ki bu başlarına dert olur" uyarısında bulundu.

"TÜKETİCİLER ŞİKAYET EDEBİLİR"

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, "Son zamanlarda özellikle temel gıda maddelerinde çok ciddi fiyat artışı olduğunu gözlemliyoruz. Bu ürünlerin maliyet girdilerini incelediğimizde ise çok ciddi bir fiyat artışının olmadığını görüyoruz. Bu ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarının geçerli bir nedeni olmadığını düşünüyoruz. Gerekli denetimlerin yapılarak bu fiyat artışlarının nedeni sorgulanmalıdır. Tüketici de bir önceki aldığı ürün ile yeni aldığı ürün arasındaki fahiş fiyat artışı olduğunu gözlemliyor ise bunları Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayet edebilirler" ifadelerini kullandı.

Markete giden zammı görünce şoke oluyor: Süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağı fiyatlarında dikkat çeken artış
Haber Yorumları (21)
ONDER: Biz ucuyoruz ama ucuruma dogru uretimin olmadigi yerde zammin olmasi normal
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AYNEN ÖYLE: Geçen hafta içi Türkiye in her yerinde olan market zincirlerinden olan B.. gittim geçen hafta 5 lt ayçiçek yağı 61 TL idi bugün gittim 64 TL olmuş maşallah çok hızlı ilerliyoryz
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42: yaylalardan. . . .
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