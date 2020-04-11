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Mario Balotelli, Radamel Falcao, Galatasaray, Türkiye, Spor

Mario Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti.

11.04.2020 23:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:19
Mario Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık santrfor arayışında olan ve listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılı kurmaylar ilk hedef olarak Hulk ve Balotelli isimlerini belirlemişti. Hulk'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a Mario Balotelli'den transfer mesajı geldi.

Balotelli ve menajeri arasındaki görüşmelerde, yıldız futbolcunun menajerinin öne sürdüğü Galatasaray seçimine Balotelli'nin sıcak baktığı, Türkiye'de oynamak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı öne sürüldü.

Kulüp aranıyor

Brescia forması giyen İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.

İtalyan golcü bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: Hürriyet

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