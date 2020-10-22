Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi
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Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi

22.10.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:51

Borussia Mönchengladbach'ın 23 yaşındaki futbolcusu Marcus Thuram, Inter ile karşılaşacakları San Siro stadına kendisini tanımayan güvenlik tarafından alınmayınca Google'dan fotoğraflarını gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşılaşacak olan Borussia Mönchengladbach, maçın oynanacağı Milano kentine gitti.

Son antrenmanı San Siro yani Inter'in kullandığı isimle Giuseppe Meazza'da gerçekleştirecek olan Alman ekibinde takımın forvet oyuncusu Marcus Thuram'ın başına oldukça komik bir olay geldi.

GOOGLE'I KİMLİK OLARAK KULLANDI

Dünyaca ünlü futbolcu Lilian Thuram'ın da oğlu olan Marcus Thuram,antrenmanın gerçekleştirileceği San Siro stadına geldiğinde bir süre stadyuma alınmadı.

Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi

Başarılı golcünün kimlik soran stat güvenliğine Google'dan kendi fotoğraflarını göstermesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kullanıcılar bu durumu ti'ye alırken, Borussia Mönchengladbach da bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi
Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 11:51:45. #1.14#
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