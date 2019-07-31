Marcelo, Alper Potuk'un yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü!
Fenerbahçe-Real Madrid maçı öncesinde yapılan hakem atışı sırasında ilginç anlar yaşandı. Alper Potuk, top-kale seçiminden sonra fotoğraf çekimine katılmadan takım arkadaşlarının yanına gitti. Real Madrid kaptanı Marcelo ise bu hareket sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.
Fenerbahçe'nin Audi Cup üçüncülük maçı öncesinde yapılan hakem atışı, ilginç anlara sahne oldu. Fenerbahçe kaptanı Alper Potuk ile Real Madrid kaptanı Marcelo, top-kale seçiminden sonra birbirlerine takımlarının bayraklarını verdi.
MARCELO ÇAĞIRDI
Bu alışverişten sonra hatıra fotoğrafı için Marcelo 3 hakemin arasına girerken, Alper Potuk takım arkadaşlarının yanına gitti. Bu hareket sonrası şaşkınlığını gizlemeyen Marcelo, Alper'i el hareketi yaparak çağırdı. Deneyimli oyuncu gecikmeli olsa da hatıra fotoğrafı için yerini aldı.
YORUMLAR (5)
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Olur olur, heyecandan. Kasıtlı bişey yok. Koskoca Real Madrid, hazırlık maçları da olmasa dünyada oynayamaz zaten Real''e karşı. :)))) Heyecan olur tabii.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu adam hem kaptan hemide 2. 5 alıyor vay halimize ki ne vay biz saf fb liler oldugumuz müddetçe böyle uyanıklar çok olur nede olsa ekmek elden su gölden gelsin çuvalla paralar yesinler yiyebildikleri kadar. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ulan ben de macta şık bi hareket yapti sandim hayret dedim girdim ??Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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acemi caylak ne kaptani fenerin yedegi bile olamaz ne verdi fenereCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Alperi kaptan olduğu bir takımı düşünemiyorum. Fenerde ne yaptı da kaptan oldu hayret.Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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