Marcelo, Alper Potuk'un yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü!

Fenerbahçe-Real Madrid maçı öncesinde yapılan hakem atışı sırasında ilginç anlar yaşandı. Alper Potuk, top-kale seçiminden sonra fotoğraf çekimine katılmadan takım arkadaşlarının yanına gitti. Real Madrid kaptanı Marcelo ise bu hareket sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

31.07.2019 21:23
Marcelo, Alper Potuk'un yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü!

Fenerbahçe'nin Audi Cup üçüncülük maçı öncesinde yapılan hakem atışı, ilginç anlara sahne oldu. Fenerbahçe kaptanı Alper Potuk ile Real Madrid kaptanı Marcelo, top-kale seçiminden sonra birbirlerine takımlarının bayraklarını verdi.

MARCELO ÇAĞIRDI

Bu alışverişten sonra hatıra fotoğrafı için Marcelo 3 hakemin arasına girerken, Alper Potuk takım arkadaşlarının yanına gitti. Bu hareket sonrası şaşkınlığını gizlemeyen Marcelo, Alper'i el hareketi yaparak çağırdı. Deneyimli oyuncu gecikmeli olsa da hatıra fotoğrafı için yerini aldı.

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YORUMLAR (5)

  • MEHMET TOSUN:
    Olur olur, heyecandan. Kasıtlı bişey yok. Koskoca Real Madrid, hazırlık maçları da olmasa dünyada oynayamaz zaten Real''e karşı. :)))) Heyecan olur tabii.
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  • ZAZAKİ:
    bu adam hem kaptan hemide 2. 5 alıyor vay halimize ki ne vay biz saf fb liler oldugumuz müddetçe böyle uyanıklar çok olur nede olsa ekmek elden su gölden gelsin çuvalla paralar yesinler yiyebildikleri kadar. . .
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