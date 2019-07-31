Marcelo, Alper Potuk'un yaptığı hareket sonrası şaşkına döndü!

Fenerbahçe'nin Audi Cup üçüncülük maçı öncesinde yapılan hakem atışı, ilginç anlara sahne oldu. Fenerbahçe kaptanı Alper Potuk ile Real Madrid kaptanı Marcelo, top-kale seçiminden sonra birbirlerine takımlarının bayraklarını verdi.

MARCELO ÇAĞIRDI

Bu alışverişten sonra hatıra fotoğrafı için Marcelo 3 hakemin arasına girerken, Alper Potuk takım arkadaşlarının yanına gitti. Bu hareket sonrası şaşkınlığını gizlemeyen Marcelo, Alper'i el hareketi yaparak çağırdı. Deneyimli oyuncu gecikmeli olsa da hatıra fotoğrafı için yerini aldı.