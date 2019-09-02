Marcelo Guedes, Fikret Orman'ı ziyaret etti!
O. Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo Guedes, Başkan Fikret Orman'ı ziyaret etti ve forma hediye etti.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.
FORMA HEDİYE ETTİ
Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi. Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.