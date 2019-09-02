Marcelo Guedes, Fikret Orman'ı ziyaret etti!

02.09.2019 16:58

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Marcelo Guedes, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.

FORMA HEDİYE ETTİ

Siyah-beyazlı kulübe, 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan ve 2017-2018 sezonu öncesinde Fransız ekibine giden Brezilyalı savunma oyuncusu, Fikret Orman ile bir araya geldi. Marcelo, bir süre sohbet ettiği Fikret Orman'a Olympique Lyon forması hediye etti.

Kaynak: AA