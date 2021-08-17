"Marcao'ya yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna sinirlenen Terim, muhabire fena patladı: Kulağına söylenmiş bu herhalde senin

Giresunspor maçında Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruk karşılaşmaya damga vurdu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, yayıncı kuruluşun muhabirinin sorduğu "Marcao'ya yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna sinirlenerek, "Kulağına söylenmiş bu herhalde senin. Maçtan yarım saat sonra yaptırım uygulanacak mı? diye soruyorsunuz. Yaptırımı yaparsak biz yapacağız" ifadelerini kullandı.