Marcao'dan vazgeçen Roma, Manchester United'dan Smalling'i kadrosuna kattı
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Marcao'dan vazgeçen Roma, Manchester United'dan Smalling'i kadrosuna kattı

05.10.2020 23:49 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:53

Roma, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan İngiliz stoper Chris Smalling'in bonservisini 20 milyon euro karşılığında Manchester United'dan aldı. İtalyan devi uzun süre Galatasaraylı Marcao'yu kadrosuna katmak istemiş ancak sarı kırmızılıların 20 milyon euroluk talebini kabul etmemişti.

Galatasaray'dan Marcao'yu da gündemine alan Roma, geçen sezon da kadrosunda kiralık olarak oynayan Chris Smalling'i kadrosuna kattı.

Serie A ekibi, İngiliz oyuncu için Manchester United'a 15 milyon eurosu peşin olmak üzere bonuslarla birlikte 20 milyon euro ödeyecek.

Smalling, geçen sezon Roma'da 37 maça çıkmış ve 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

MARCAO GALATASARAY'DA KALDI

Transfer dönemi boyunca takımdan ayrılıp ayrılmayacağı tartışılan Marcao, Galatasaray'da kaldı. Sarı-kırmızılı takımın 20 milyon euro talep ettiği Brezilyalı için Roma son olarak 13 milyon euro teklif etmişti.

Marcao'dan vazgeçen Roma, Manchester United'dan Smalling'i kadrosuna kattı
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