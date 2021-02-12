Maradona'nın şüpheli ölümüyle ilgili önemli gelişme! Sır perdesi aralanıyor
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Maradona'nın şüpheli ölümüyle ilgili önemli gelişme! Sır perdesi aralanıyor

12.02.2021 22:16 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:45

Mahkeme Kasım ayında hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın telefonlarının incelenmesine karar verdi. Bu sayede Maradona'nın ölümünün şüphelilerinden doktoru ve psikiyatristi ile olan yazışmaları kontrol edilecek.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında vefat eden Dünya futbolunun efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Marca'nın haberine göre, Arjantinli efsanenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Maradona'nın cep telefonlarının incelenmesi için izin verdi.

Bu sayede Maradona'nın ölümünün şüphelilerinden doktoru ve psikiyatristi ile olan yazışmaları incelenecek ve soruşturmaya eklenecek.

Maradona'ya yapılan otopside, 25 Kasım'da vefat eden eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Maradona'nın şüpheli ölümüyle ilgili önemli gelişme! Sır perdesi aralanıyor
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