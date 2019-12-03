Maradona'nın kızı iç çamaşırı modeli oldu!
Diego Armando Maradona'nın kızı Jana, bir iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti. Jana bu pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın kızı Jana, yeni mesleğiyle şaşırttı. 23 yaşındaki Jana, iç çamaşırı modeli oldu. Jana Maradona'nın Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflar futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Birçok taraftar, Jana'nın fotoğraflarının altına babasını iğneleyen yorumlar bıraktı.
80 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR
Maradona'ya gönderme yapılan yorumlarda Jana'nın güzelliğinden övgüyle bahsedildi. Jana'nın babasıyla yıllardır görüşmediği ifade ediliyor. 23 yaşındaki Jana'nın Instagram'da 80 bin takipçisi bulunuyor.
Haber Videosu: Maradona'nın kızı iç çamaşırı modeli oldu!
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hadise ben seni çok beğeniyorumCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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gözler yemyeşil janada.Cevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır
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sana çok aşık olduma la jana ben avni mesajını bekliyorumaCevap Yaz 29 Yayından Kaldır