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Maradona'nın kızı iç çamaşırı modeli oldu!

Diego Armando Maradona'nın kızı Jana, bir iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti. Jana bu pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

03.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:34
Maradona'nın kızı iç çamaşırı modeli oldu!

futbolunun efsane ismi 'nın kızı Jana, yeni mesleğiyle şaşırttı. 23 yaşındaki Jana, iç çamaşırı modeli oldu. Jana Maradona'nın üzerinden paylaştığı fotoğraflar futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Birçok taraftar, Jana'nın fotoğraflarının altına babasını iğneleyen yorumlar bıraktı.

80 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Maradona'ya gönderme yapılan yorumlarda Jana'nın güzelliğinden övgüyle bahsedildi. Jana'nın babasıyla yıllardır görüşmediği ifade ediliyor. 23 yaşındaki Jana'nın Instagram'da 80 bin takipçisi bulunuyor.


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: Maradona'nın kızı iç çamaşırı modeli oldu!
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