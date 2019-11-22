Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek

22.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:15

Maradona, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Arjantin ekibindeki durumuna ilişkin bilgi verdi. Futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Maradona, "Gimnasia'nın teknik direktörlüğüne devam edeceğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

8 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Gimnasia'da eylül ayında göreve başlayan Maradona, 2 gün önce sosyal medya hesabından, istifa ettiğini açıklamıştı. Takımın başında 8 maça çıkan Maradona, 3 galibiyet gördü.

Kaynak: AA