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Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek

Arjantin'in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, iki gün önce teknik direktörlüğünden istifa ettiğini duyurduğu Gimnasia takımında, görevine devam edeceğini açıkladı.

22.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:15
Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek

Maradona, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ekibindeki durumuna ilişkin bilgi verdi. Futbolculara ve taraftarlara teşekkür eden Maradona, "Gimnasia'nın teknik direktörlüğüne devam edeceğimi açıklamaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

8 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Gimnasia'da eylül ayında göreve başlayan Maradona, 2 gün önce sosyal medya hesabından, istifa ettiğini açıklamıştı. Takımın başında 8 maça çıkan Maradona, 3 galibiyet gördü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek
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