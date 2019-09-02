Manuel Fernandes, Krasnodar ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray ile adı geçen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes, Krasnodar ile sözleşme imzaladı. Fernandes, Rus ekibinden yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.

02.09.2019 17:39
Manuel Fernandes, Krasnodar ile sözleşme imzaladı!

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'in yeni takımı belli oldu. Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Portekizli orta saha, Rusya'da kaldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

33 yaşındaki futbolcu Krasnodar ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fernandes Rus ekibinden yıllık 2.5 milyon euro kazanacak. Krasnodar için sağlık kontrollerinden geçen Manuel Fernandes, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Manuel Fernandes, Krasnodar ile sözleşme imzaladı!
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