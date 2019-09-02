Manuel Fernandes, Krasnodar ile sözleşme imzaladı!

02.09.2019 17:39

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'in yeni takımı belli oldu. Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Portekizli orta saha, Rusya'da kaldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

33 yaşındaki futbolcu Krasnodar ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fernandes Rus ekibinden yıllık 2.5 milyon euro kazanacak. Krasnodar için sağlık kontrollerinden geçen Manuel Fernandes, resmi sözleşmeyi imzaladı.