Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 200 günde 387 milyon TL fazla verdi

18.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:33

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan'dan bugüne kadar yapılan faaliyetleri ve çalışmaları, özet olarak, 'Mansur Yavaş ile 200 Gün' adlı kitapçıkta anlattı. Kitapçıkta yer alan bilgilere göre, "İsrafla mücadele" kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda bütçe, yedi ayda 387,8 milyon TL fazla verdi.

Şeffaf belediyecilik anlayışını tüm birimlerde hayata geçiren, ihalelerin canlı yayınlanmasını sağlayan, tasarruf tedbirlerini birer birer devreye sokan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma kararını adım adım uygulamaya başladı.

'Halkımıza hesap veriyoruz' sloganıyla yayınlanan 200 Gün Rapor kitapçığında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mali durum raporlarından insan kaynaklarına, icraatlardan projelere kadar pek çok konu yer aldı.

Kitapçıkta Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idareler başta olmak üzere ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'nün gelir gider rakamları da ayrıntılı olarak yer aldı.

305 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİ

'Halkımıza hesap veriyoruz' sloganı ile hazırlanan kitapçıkta, belediyenin mali durumuna ilişkin paylaşılan bazı bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre; kısa vadeli 3 milyar 484 milyon 489 bin 406 TL borç devir alan Başkan Yavaş, tasarruf politikaları sonucunda 200 günde kısa vadeli borçların 305 milyon 821 bin 757 TL'lik kısmını ödedi.

Belediye alacaklarının takip ve tahsilatı hızlandırılarak toplam 37 milyon TL belediye hesaplarına dahil edildi.

BÜTÇE FAZLA VERDİ

Büyükşehir bütçesi, 8 Nisan-25 Ekim tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 387 milyon 821 bin 378 TL fazla verdi.

Dar gelirli ailelerin çocuklarının servis ücretlerinin ödenmesinin dışında toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere de ANKARAKART bakiyesi yüklenecek.

Kahvaltı yapma imkanı bulamayan öğrencilere üniversite kampüslerinde sıcak çorba ikramı başladı.

Başkent'te örgün eğitim içinde yer alan öğrenciler ilk kez yaş sınırı kaldırılarak, 60 TL'ye 200 binişlik indirimli aylık abonman kartı kullanmaya başladı.

"HALKIMIZA HESAP VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kitapçıkta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önsözü de yer aldı. İkinci 100 günlük süreçte de sosyal belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirten Başkan Yavaş, "İhalelerin sosyal medya üzerinden canlı yayınlanması ile şeffaf belediyeciliğin Türkiye'deki ilk örneği olan uygulamamızı başka il ve ilçeler de hayata geçirmeye başladı. 'Belediyecilik' ile 'yolsuzluk' kelimelerinin yan yana gelmemesine öncülük edeceğiz. Belli aralıklarla yayınlayacağımız raporlarla halkımıza hesap vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.