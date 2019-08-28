Mansur Yavaş'tan 8 maddeli tasarruf genelgesi: Acilen uygulayın

28.08.2019 07:38

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "acilen" uygulanmasını talep ettiği genelgede, gereksiz elektrik kullanımından zorunlu olmadıkça ihaleye çıkılmamasına kadar pek çok öneri yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilmesinin ardından tasarruf tedbirleri kapsamında makam araçlarının satışına onay veren Mansur Yavaş belediyedeki tüm birimlere genelge gönderdi.

"TEDBİRLERİN ALINMASI ZORUNLULUĞU DOĞDU"

Tasarruf tedbirlerinin acilen alınması talep edilen genelgede, "Belediyemizde mali yapısının analiz edilerek bütçe dengelerinin sağlanması için 2019 Mali Yılında uygulanmak üzere bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur" ifadelerine yer verildi.

İŞTE ALINAN TEDBİRLER

Yavaş, şu 8 maddeye dikkat edilmesi talep etti: