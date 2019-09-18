Mansur Yavaş öğrencilere verdiği su faturalarında indirim sözünü tuttu

18.09.2019 14:48

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde Başkent'te üniversite öğrenimi gören öğrencilere su faturalarında indirim sözü vermişti. Yavaş o vaadini gerçekleştirdi. Belli şartları taşıyan üniversite öğrencilerine su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanmasına başlandı.

15 Haziran'dan itibaren su tarifesinden 156 öğrenci yararlandı. Okulların açılmasıyla birlikte abone sayısının daha da arttığını belirten ASKİ yetkilileri, bu desteğin öğrencilerin ekonomisine katkı sağladığını ifade ettiler.

ÖĞRENCİLER: BİZİM İÇİN 50 TL İLE 70 TL ARASI BİR KATKI OLACAK

Başkent'te üniversite öğrenimi görmek üzere başka kentlerden gelen öğrenciler bu uygulamadan ağırlıklı olarak yararlanırken, ASKİ'ye başvuran öğrenciler, bu destek için Yavaş'a teşekkür etti. Öğrenciler zaten maddi gelirlerinin yüksek olmadığını belirterek, şunları söylediler: "Çok paraya ihtiyaç duyuyoruz. Bir öğrencinin 50 TL burs bulması bile zorlaştı. Bizim için 50 TL ile 70 TL arası bir katkı olacak. Belediye Başkanlarının gençliğe yatırım yapması lazım tıpkı Mahsur Yavaş'ın yaptığı gibi. Bu uygulama bizi değerli hissettirdi."

ANKARA ÖĞRENCİ SU İNDİRİMDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Başkent'te öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan uygulanmadan şu şartları sağlayan öğrenciler yararlanabilecek:

-Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması,

-Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması,

-Öğrenci Evi'nden yararlanacak abonenin her yıl öğrenci belgesini ASKİ'ye ibraz etmesi,

-Ailesiyle birlikte yaşamıyor olması.