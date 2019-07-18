Belediyenin 2,5 milyar liralık malı satılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, yeni stratejik plan öncesi yaptığı açıklamada belediyenin bütçesinin denk çıkması için belediyenin eski para birimiyle 2,5 katrilyonluk malını satması gerektiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yeni stratejik plan hakkında Belediye Meclisi'ne bilgi verecek.

"ŞİRKETLERİ DEVRALAMADAN BİN 200 KİŞİ İŞE ALINDI"

Sözcü gazetesine plan öncesi açıklamalarda bulunan Yavaş, "Belediye şirketlerinin yönetimini elimize almamız gerekiyor. Bunun için açtığımız davaları kazandık. Şimdi, İstinaf Mahkemesi'nden de olumlu sonuç çıkmasını bekliyoruz. Biz şirketlerin yönetimini devralmadan önce yaklaşık bin 200 kişinin işe alındığını biliyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

BELEDİYENİN MALI SATILACAK

Belediyenin bütçesinin denk çıkması için belediyenin eski para birimiyle 2,5 katrilyonluk malını satması gerektiğini söyleyen Yavaş, "Kiraya verilmeyen ya da çok düşük kiraya verilen mallarımızla ilgili de araştırmalarımız sürüyor. Aradan uzun süre geçmesine rağmen genel sekreter ataması için bakanlıktan onay alamadık" diye konuştu.

HALK EKMEK

Halk Ekmek fabrikasının zarar ettiğini ama ekmeği dağıtan şirketin kâr ettiğini belirten Yavaş, "Kendimiz dağıtırsak, ekmeği de daha ucuza veririz. Ayrıca bu noktaların durumunu da yeniden gözden geçiriyoruz ve yeni bir yapıya kavuşturacağız. Buralarda et, süt satılması için de hazırlık içindeyiz" dedi.