Manolo Gabbiadini'nin Sampdoria'daki En İyi Anları
İtalyan forvet Manolo Gabbiadini, Premier Lig macerasının ardından 2019 yılının başında 2013-15 seneleri arasında 1,5 yıl boyunca formasını giydiği Sampdoria'ya ve ülkesi İtalya'ya geri döndü. Genoa ekibiyle iki farklı dönemde 90 maçta 31 gol atan Gabbiadini'nin en iyi anları karşınızda!
12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
İtalyan forvet Manolo Gabbiadini, Premier Lig macerasının ardından 2019 yılının başında 2013-15 seneleri arasında 1,5 yıl boyunca formasını giydiği Sampdoria'ya ve ülkesi İtalya'ya geri döndü. Genoa ekibiyle iki farklı dönemde 90 maçta 31 gol atan Gabbiadini'nin en iyi anları karşınızda!
Kaynak: Dugout