Manolo Gabbiadini'nin Sampdoria'daki En İyi Anları İtalyan forvet Manolo Gabbiadini, Premier Lig macerasının ardından 2019 yılının başında 2013-15 seneleri arasında 1,5 yıl boyunca formasını giydiği Sampdoria'ya ve ülkesi İtalya'ya geri döndü. Genoa ekibiyle iki farklı dönemde 90 maçta 31 gol atan Gabbiadini'nin en iyi anları karşınızda!

İtalyan forvet Manolo Gabbiadini, Premier Lig macerasının ardından 2019 yılının başında 2013-15 seneleri arasında 1,5 yıl boyunca formasını giydiği Sampdoria'ya ve ülkesi İtalya'ya geri döndü. Genoa ekibiyle iki farklı dönemde 90 maçta 31 gol atan Gabbiadini'nin en iyi anları karşınızda! Kaynak: Dugout