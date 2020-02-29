: Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı

29.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:23

Geçmişte, Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi isimlerin forma giydiği kadrosuyla 2005-2012 yılları arasında iki farklı dönemde Süper Lig'de yer alan Manisaspor, yaşadığı finansal problemlerle nedeniyle süper ligden amatör lige kadar geriledi.

3. Lig'in tekrar kurulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden, 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de yer alan Manisaspor, bu sonuçla üst üste 3 yıl küme düşmenin acısını yaşadı.

FUTBOLCULAR BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Mücadele ettiği TFF 3. Lig'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor'un sezonun bitmesine 8 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşti. Maç sonrası Manisaspor'un genç futbolcuları büyük üzüntü yaşadı. Taraftarlar destekleriyle maç sonu futbolcuları teselli etti.

KUPALARINI KASAP SATIN ALDI

Yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle süper Lig'den amatöre lige kadar düşen Manisaspor'un tarihinin en zor dönemlerini yaşadı. 2019 yılında yarım asırlık kulübün kasap esnafına olan et ürünleri borcu nedeniyle şampiyonluk kupaları haczedildi. Satışa çıkarılan kupaları haciz ettiren kasap esnafı, et ve çeşitli ürünlerin borcuna karşılık 59 bin TL'ye satın aldı.

Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası sürekli puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla mücadele eden siyah-beyazlılar, elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalıştı. Kurdukları genç kadro ile TFF 3. Lig'de de tutunamayan Manisaspor, önümüzdeki sezon amatör ligde yoluna devam edecek.

Kaynak: İHA

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