Manisa'da "Kalıpçılık" Zirvesi Düzenlendi

Manisa'da ana ve yan sanayi üreticileri Kalıpçılık zirvesinde bir araya geldi.



Manisa Valiliği desteğiyle, Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği'nin (MAKİM) Koordinatörlüğünde bir otelde gerçekleşen Kalıpçılık Zirvesi'nde Manisa kalıpçılık sektöründeki tüm kalıpçılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri, Zafer Kalkınma Ajansı ve KOSGEB temsilcileri, ana ve yan sanayi imalatçıları buluştu.

Zirvede, Manisa'da 2018 yılı itibarıyla kalıpçılık sektörünün dinamikleri, teknolojik gelişmeler, sektöre yönelik ulusal ve uluslararası destekler ve uygulamalar, Manisa'nın coğrafi konumu gereği avantaj ve dezavantajları tartışıldı.

Sektörel farkındalığın arttırılması ve katılımcıların da desteğiyle hazırlanacak sonuç raporu Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği'nin Manisa Valiliğinin de desteği ile gerçekleştirilmesi planlanan Ortak Kullanım Merkezi projesinin kapsamının belirlenmesinde büyük rol oynayacağı bildirildi.



MAKİM Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Arslan, açılış konuşmasında, derneğin Manisa'daki kalıp sektörünün yüzde 70'ine hitap ettiğini söyledi.



Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak ihracat için ikili ilişkileri geliştirdiklerini kaydeden Arslan, pastadaki payı artırmak için rakip olan firmaların bugün yan yana yürüdüğünü belirterek, bunun faydalarını gördüklerini ifade etti.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, Manisa ve ülke için aydınlık bir geleceği gördüğünü belirterek, "Gücümüzün, kabiliyetlerimizin, imkanlarımızın farkında olmak zorundayız. Bu manada gerek gelişme, gerek büyüme, gerek sanayileşme, teknolojiye ulaşma ve giderek kendi teknolojisini oluşturma mücadelesini veren Türkiye'de, özellikle sınai gelişme ve teknolojik gelişme ayağında konumuz olan makine üreticiliği ve onun parçası olan kalıpçılığın hem Türkiye için hem de Manisa için öneminin farkındayım. Bu sektöre önem veriyorum. Bu sektördeki kuruluşlarının üretim çabalarını, pazarlama çabalarını bir örgütsel hale getiren ve bunun somut adı olan MAKİM'i önemsiyorum" dedi.

Kendi teknolojisini oluşturma bakımından kalıpçılık sektörünün temel sektörlerden biri olduğunu ifade eden Vali Güvençer, "Ciddi bir birikimimiz var. Ülke olarak, Manisa olarak. Ama kalıpçılık konusunda yeterli değiliz, daha iyi olmak zorundayız. Manisa büyümeye devam edecek." şeklinde konuştu.



Zirve, gün boyu bölgedeki iş adamlarının katılımı ve çeşitli etkinliklerle sürecek.