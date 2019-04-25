Manchester United ve Liverpool, Berke Özer'i Transfer Etmek İstiyor
Fenerbahçe'de 3. kaleci konumunda bulunan Berke Özer, Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturuyor. Genç kaleciyi Manchester United ve Liverpool istiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği genç kaleci Berke Özer, İngiliz devlerinin radarına girdi. Liverpool ve Manchester United'ın Berke ile ilgilendiğini iddia eden İngiliz basınında sezon sonunda sarı-lacivertli ekibin kapısının çalacağı ve iki takımdan birinin genç file bekçisini kadrosuna katacağı belirtildi.
BU SEZON SADECE GİRESUNSPOR MAÇINDA OYNADI
18 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Giresunspor'a karşı görev aldı. Berke, sarı-lacivertlilerle U21 Süper Liginde 7 maçta forma giyerken, kalesinde 2 gol gördü.
YORUMLAR (5)
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yaw he heeekesin öyledirAllah yolunu açık etsin genç kardeşlerimin seneye kümede bol bol oynarlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yaw he he kesin peşindedirler sırf fenevbahce kumede kalsın gündemden düşmesin reklam olsun başka bişey degil. tamam sizsinizz he heeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum Elif. Berke, Ferdi, Ozan, Oğuzkaan, Barış, Ömer Faruk gidin hayatınızı kurtarın Bizde kalırsanız yok olur gidersiniz. Birsürü örneğini sayabilirim. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Menajerleri mi yaptırdı bu haberi size, nerde izlemişlerde peşinden koşuyormuş. Fenerbahçe bile pişman ''nerden aldık bunları'' diyorlar. Medyada Barcelona, Fenerbahçenin oyuncularını izletmek için özel ekip kurmuş!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ali koc gencleri topladi ama oynayan genc ara sira elifelmas digerleri harcaniyor ferdi, berke ve digerleri nerede ali kocun cöplügündeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır