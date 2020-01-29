: Manchester United taraftarı, başkan yardımcısı Ed Woodward'ın evine saldırdı

29.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:03

İngiltere'de eşi benzeri nadir görülen bir olay yaşandı. İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon kötü bir performans gösteren Manchester United'da taraftarlar, sorumlu olarak başkan yardımcısı Ed Woodward'ı gördü ve Woodward'ın evine saldırdı.

30 kişilik bir taraftar grubu, Woodward'ın evine gitti ve kırmızı duman bombası meşalelerle saldırdı. Saldırı esnasında Woodward ve ailesinin evde olmadığı belirtildi.

"UMARIM MESAJI ALIR"

Saldırganlardan biri, konu ile ilgili olarak "Woodward kulüpten ayrılmalı. Bunu, onun yüzüne söylemek için evine gittik ancak evde yoktu ve konuşamadık. Umarım mesajı alır. Kulübümüz mahvolurken, hiçbir şey yapmadan durmayacağız" şeklinde konuştu.

"ÖMÜR BOYU GİRİŞLERİNİ YASAKLAYACAĞIZ"

Manchester United'tan yapılan açıklamada ise, "Kulüp olarak, bu haksız ve çirkin saldırının faillerini belirlemek için futbol dünyasının birleşeceğine inanıyoruz. Olaydan dolayı suçlu bulunan ve birinin mülküne izinsiz girmeye çalışan kim varsa, hepsinin ömür boyu stada girişini yasaklayacağız" ifadeleri kullanıldı.

"ÖLECEKSİN WOODWARD"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti. United taraftarı, görüntülerde Woodward'ın evine meşale atarken 'Öleceksin Ed Woodward' diye bağırıyor.

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