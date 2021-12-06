Futbolcular meslek değiştiriyor! Agüero'dan sonra David de Gea da kendi kulübünü kurdu

De Gea'nın sahip olduğu "en büyük hayallerden biri" olarak tanımlanan Rebels Gaming, "Küresel referans kulüplerden biri" olma hırsıyla duyurdu. David de Gea, Rebels Gaming'e spor stratejisi, pazarlama, içerik oluşturma ve iş geliştirme alanlarında uzman personelleri işe alarak espor dünyasına iddialı adımlar attı.

REBELS GAMING, ÜÇ FARKLI OYUNDA MÜCADELE EDİYOR

Rebels Gaming, Riot Games oyunları League of Legends ve Valorant'taki takımların yanı sıra en sevdiği oyunlardan biri olan Rainbow Six Siege'de espor takımlarıyla mücadele edecek. Ulusal düzeyde yarışmanın yanı sıra, kuruluş içerik oluşturarak yayıncıları ve kişilikleri imzalayarak eğlenceye vurgu yapacaktır.

"DAHA İYİ BİR TOPLUM GELİŞTİRELİM"

David de Gea, kendi espor takımı Rebels Gaming için, "Dijital çağ ve en son teknolojiler, yeni yetenekler ve yeni hayaller geliştirmek için yeni bir oyun alanı yaratıyor. Bu büyük fırsatı değerlendirelim ve daha iyi bir toplum geliştirelim." Sözlerine yer verdi.

EĞİTİM MERKEZLERİ MADRİD'DE YER ALACAK

Madrid'de kentsel bir gelişim olan Valdebebas'ta bir oyun merkezine sahip olacaklar. Profesyonel oyuncuları için bir eğitim merkezi olarak hizmet verecek ve aynı zamanda zaman zaman gerçekleşecek etkinlikler için tüm halka açık olacaktır.

MANCHESTER UNITED'LI OYUNCULAR ESPORA YÖNELİYOR

Manchester United kalecisi De Gea'nın yanı sıra takım içerisinde bulunan arkadaşlarının da espor kulüpleri var. Manchester United'ın orta sahası Jesse Lingardz'ın JLINGZ adlı espor takımı Electronic Arts'ın FIFA oyununda diğer espor takımlarıyla rekabet etmektedir. Bir diğer MU'lı defans oyuncusu Harry Magurie da Semper Fortis Esports'un elçisi olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra Sergio Aguero da KRÜ Esports'un kurucusu olarak yer almakta.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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