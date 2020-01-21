Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın peşine düştü
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Altay Bayındır, Manchester United'ın radarına takıldı. İngiliz ekibi, Altay için olumlu rapor hazırlarken Fenerbahçe sezon sonunda Altay için teklif bekliyor.
Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro'ya sezon başında transfer olan Altay Bayındır devlerin takibine girdi. Avrupa'da pek çok önemli kulüpçe izlenen 21 yaşındaki file bekçisinin en büyük talibi ise Manchester United. Edinilen bilgilere göre ManU'nun 'birinci şef scout'u ve ona bağlı bir ekip, Altay'ı yakından izliyor.
OLUMLU RAPOR VERİLDİ
Başarılı eldiven, son Gaziantep sınavında tribünden takip edildi. 'Kırmızı Şeytanlar'ın yetenek avcılarının Altay Bayındır hakkında hazırladığı raporun da çok olumlu olduğu bildirildi. İngilizler, genç kalecinin antrenman bilgilerini de Fenerbahçe'den istedi.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Altay'a resmi teklif yapılmasını bekliyor. Son karar ise teklifin seviyesine bağlı olacak. Teklif yüksek olursa transfere izin verilecek.
(Sözcü)
Haber Videosu: Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın peşine düştü
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HİÇ GÜLECEĞİM YOKTUCevap Yaz 10 16 Yayından Kaldır
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Karın ağrısındandır. Soda iç hazmettirir8 2 Yayından Kaldır
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vay beee, daha neler duyacağız. :)Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
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mert günok volkan babacan gibi olmasın kalecinize sahip çıkınCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Kumaş kaliteli ama tecrübesizCevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır