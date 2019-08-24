Manchester United evinde Crystal Palace'a mağlup oldu
İngiltere Premier Lig'de 3. hafta maçında Manchester United evinde Crystal Palace'a 2-1 yenildi. Crystal Palace, Premier Lig tarihinde Manchester United'ı ilk kez mağlup etti.
Old Trafford'da oynanan maçta ev sahibi Manchester United'ın golünü 89. dakikada Daniel James atarken, konuk ekip Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jordan Ayew ve 90+2. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti. Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford 70. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace puanını 4'e yükseltirken, Manchester United da 4 puanda kaldı.