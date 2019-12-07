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Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi

İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda rakibine büyük bir darbe vurdu.

07.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:49
Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi

İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında , evinde 'la ile karşı karşıya geldi. Ethiad Stadı'nda oynanan büyük derbiyi Manchester United 2-1'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Marcus Rashford (P) ve 29. dakikada Anthony Martial kaydetti.. Manchester City'nin tek golünü 85. dakikada Nicolas Otamendi attı.

United bu sonuçla 24 puana yükseldi ve 5.'lik koltuğuna oturdu. Manchester City'de ise kötü gidişat devam etti ve 32 puanla 3. sırada kaldı.

Bu sonuçla Liverpool ile Manchester City arasındaki puan farkı da 14'e yükselmiş oldu.

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