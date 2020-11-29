Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı
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Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı

29.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:11
Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Southampton sahasında Manchester United'ı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle hanesine 3 puan yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. St. Mary's'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

Southampton, 23. dakikada Bednarek ve 33. dakikada Ward-Prowse'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Manchester United, 60. dakikada Bruno Fernandes ve 74. dakikada Edinson Cavani'nin golleriyle skoru eşitledi. Cavani, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkarak takımına 3 puanı kazandırdı.

SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Manchester United, bu geri dönüşle birlikte Southampton deplasmanındaki namağlup serisini 10 maça çıkardı.

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Bu sonucun ardından Southampton 18, Manchester United ise 14 puana yükseldi. Southampton, gelecek hafta Brighton'a konuk olacak. Manchester United ise West Ham deplasmanına gidecek.

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