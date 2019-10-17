Manchester United'dan Merih Demiral için 30 milyon euroluk teklif

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral için İngiliz devi Manchester United'dan 30 milyon euroluk transfer teklifi geldi. Juventus teklifi "Merih satılık değil" diyerek reddetti.

17.10.2019 17:14
Manchester United'dan Merih Demiral için 30 milyon euroluk teklif

Juventus, Milli futbolcumuz Merih Demiral için Manchester United'dan gelen 30 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

Milli takımımızın stoperi Merih Demiral için dev bir teklif geldi! Manchester United, Merih için Juventus'a 30 milyon euro teklif etti ancak İtalyan ekibi, 'Merih satılık değil' diyerek bu teklifi geri çevirdi.

İtalya basınında çıkan habere göre Manchester United, Merih Demiral için 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

MANCHESTER UNITED REDDEDİLDİ

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, kulüp olarak Merih'e çok inandıklarını ve Türk futbolcunun satılık olmadığını Manchester United'a bildirdi. Milli futbolcu için Milan'ın da ilgisi olmuş ancak Juventus, Milan'dan aldığı teklifi de anında geri çevirmişti.

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YORUMLAR (4)

  • DİRİLİS:
    incirlik derhal kapatilsin yoksa masa altindan satiliyormuyuz öyle birsey olursa idam edileceginizide bilin
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  • ASLANSARAY:
    Daha dün yazdim ingilizler transfer pesinde diye yemin ederim hakli ciktim m united yada chelsea yazmistim.
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  • HAKKI:
    adi italyanlar. asker selamı verdi diye çocuğu linç edeceksiniz. merihin yerinde olsam güzel bir kulüp bulup giderim
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