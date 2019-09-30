Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif

İspanyol basınından Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Falcao için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Kolombiyalı golcü için, eski takımı Manchester United'ın 7 milyon euroluk bir teklifle sarı kırmızılı ekibin kapısını çalacak.

30.09.2019 12:06

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz uzun uğraşlar sonucunda Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao hakkında ortalığı karıştıran bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Premier Lig devi Manchester United'ın Cim Bom'un golcüsünü gündemine aldığını yazdı.

MANCHESTER UNITED İDDİASI

Haberde Inter'e sattığı Romelu Lukaku'nun yerini dolduramayan ve kadrosunda Marcus Rashford ile Mason Greenwood dışında forvet oyuncusu bulunmayan Kırmızı Şeytanlar'ın eski futbolcuları Falcao'yu ara transfer döneminde kadrolarına katmak istedikleri ve Sarı Kırmızılılar'ın kapısını 7 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlandıkları ifade edildi.

El Tigre lakabıyla bilinen 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, daha önce 2014/15 sezonunda United'da kiralık olarak forma giymiş ancak sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. İngiliz ekibiyle 29 maçta forma şansı bulan yıldız isim, rakip fileleri yalnızca 4 kez sarsabilmiş ve 5 de asist kaydetmişti. (Fanatik)

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YORUMLAR (30)

  • ADİOS AMİGOS:
    Acilen elden çıkarmak lazım bunun parası ödenmez yıllığı 10 milyon euro hemen verilmeli zararın neresinden dönerseniz kardır....
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  • ŞEMS:
    galatasaraya bedava mı geldi? neresi çılgın. sanki 50 milyon avro vermiş gibi haber yapıyorsunuz. ayııp oluyor
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  • OSMANİYE80:
    Falcao gelsin diyenler ağız değişikliği yapmayın adam olun. . kanatlarda mariano ve nagatomo ortada bencil feghouli ve belhanda varken bu adam iş yapmaz dedikçe itiraz edenler şuan veryansın ediyorlar. . yapmayın abicim adamın klası tartışılmaz ama top atacak adam yok. . şimdi biraz hak verin diagne ye de
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  • KAYSERİ38:
    FB, Emre''yi bize verin her maçta Emre ile buluşturalım top niyetine olmaz mı
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  • FB:
    NİYE LA SİZİN TAKIMDA TOP ÇOK BİRİYLE BULUŞTURUN GİTSİN. . .
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  • FENERLİBAHÇELİ34:
    7 milyon liralık teklifin nesi çılgın ya, anlamadım. Adam gelsin diye 3 ay havaalanında beklediler, şimdi ''ha'' desen gönderecekler sanki. İstediler ki adam gelir gelmez her maç 3-5 sallasın. Yahu ''bu adam bu takımda nasıl oynar'' dediğimizde tüm cim bomlar demediğini bırakmamıştı.
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