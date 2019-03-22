Manchester United'dan Taraftara Barcelona Desteği
Manchester United taraftarı, Barcelona deplasman maçının bilet fiyatlarına tepki gösterdi. İngiliz temsilcisi bu yüzden Barcelona ile oynanacak iç saha maçının bilet fiyatlarını yükseltirken, İspanya deplasmanına gidecek taraftarına da maddi destek sağlayacak.
Barcelona, 16 Nisan'daki Manchester United maçında deplasman biletlerini 102 Sterlin'den satışa çıkarınca tepki çekti. Manchester United, maça gidecek taraftarlarına 27 Sterlin destekte bulunacak.
Fanatik'ten yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile karşılaşacak Manchester United, 16 Nisan'da Nou Camp'ta oynanacak rövanş mücadelesi için misafir takım bilet fiyatının 102 Pound (729 TL) olmasına tepki gösterdi.
UNITED'TAN TARAFTARA DESTEK
İngiliz ekibi, kulüp tarihinin en pahalı Avrupa deplasmanı bilet fiyatı sebebiyle aynı rakamı, 10 Nisan'da Old Trafford'da oynanacak ilk karşılaşma için Barçalı taraftarlara da uyguladı. Buradan gelecek parayla, rövanşa gidecek yaklaşık 5 bin İngiliz taraftarına 27'şer Pound'luk (193 TL) katkı yapılacak.
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lan şu anda süper ligde 3 büyüklerin içerdeki maçları daha pahalı 1000 liraya kadar satılıyor desene bizim 3 büyükler şampiyonlar liginde çeyrek final oynasa bilet fiyatlarını 5 bin liraya satarlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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gun gelıcek fenerbahcem burda barcaya 4 atıcak.Cevap Yaz Yayından Kaldır