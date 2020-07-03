Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti Manchester City, geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden rakibi Liverpool'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı City, 4-0 kazandı.

Manchester ekibinin gollerini 26. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne, 35. dakikada Raheem Sterling, 45. dakikada Philip Foden, ve 66. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain (kendi kalesine) kaydetti.

Bu sonucun ardından şampiyon Liverpool 86 puanda kalırken, Manchester City puanını 66'ya yükseltti.

MAÇTAN ÖNCE ALKIŞLADILAR

Karşılaşma öncesinde Manchester City'li oyuncular şampiyon olan Liverpool'lu futbolcuları alkışlayarak tebrik etti. Kırmızılar, geçtiğimiz günlerde ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.