Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko'dan Putin'e sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko, ülkesine savaş açan Rusya'nın lideri Putin'e tepki gösterdi.

"KİMSE HİÇBİR ZAMAN ÜLKEMİZİ SAHİPLENEMEYECEK"

Instagram hesabından Putin'i ağır bir dille eleştiren Zinchenko, "Ukrayna, Ukraynalılarındır. Kimse, hiçbir zaman ülkemizi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!" dedi.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Zinchenko, paylaşımını daha sonra yayından kaldırdı.