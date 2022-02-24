Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko'dan Putin'e sert tepki: Umarım en acı şekilde ölürsün
Haberler.com, Erdem Aksoy - Spor
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline spor dünyasından da tepkiler yükseliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan bir paylaşım yaptı. Zinchenko, "Ukrayna, Ukraynalılarındır. Kimse, hiçbir zaman ülkemizi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!" dedi.
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Ukraynalı yıldız Oleksandr Zinchenko, ülkesine savaş açan Rusya'nın lideri Putin'e tepki gösterdi.
"KİMSE HİÇBİR ZAMAN ÜLKEMİZİ SAHİPLENEMEYECEK"
Instagram hesabından Putin'i ağır bir dille eleştiren Zinchenko, "Ukrayna, Ukraynalılarındır. Kimse, hiçbir zaman ülkemizi sahiplenemeyecek. Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!" dedi.
KISA SÜRE SONRA SİLDİ
Zinchenko, paylaşımını daha sonra yayından kaldırdı.