Manchester City'li Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle Liverpool maçında oynayamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manchester City'li Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle Liverpool maçında oynayamayacak

23.01.2021 16:00 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:46
Manchester City'li Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle Liverpool maçında oynayamayacak

Manchester City'nin Aston Villa'yı 2-0 yendiği maçta sakatlanan Kevin De Bruyne, 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Belçikalı futbolcu bu süreçte City'nin oynayacağı Tottenham ve Liverpool maçlarını kaçıracak.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Aston Villa maçının 59. dakikasında yerini Gabriel Jesus'a bırakan Kevin De Bruyne'nin 6 hafta sahalarda olmayacağını açıkladı.

"ÇÖZÜM BULMALIYIZ"

Guardiola "İlerlemek zorundayız. Onun ne kadar önemli olduğuyla ilgili kimsenin bilmediği bir şey söylemiyorum, sezonun önemli bir anında bizimle olamayacak. Çözüm bulmalıyız ve herkes bu duruma adapte olmalı" dedi.

DEV MAÇLARI KAÇIRACAK

Belçikalı oyuncu, Manchester City'nin deplasmanda 26 Ocak'a Tottenham'la, 7 Şubat'ta da Liverpool ile oynayacağı maçlarını kaçıracak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Stjepan Tomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hakaret Otomobil Zeytinyağı Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manchester City'li Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle Liverpool maçında oynayamayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 16:45:52. #1.16#
title