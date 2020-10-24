Manchester City, deplasmanda West Ham United'la 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı. İlk hafta maçı ertelenen City, böylece 5. maçında 7 puan kaybını yaşamış oldu.