Manchester City, deplasmanda West Ham United'la 1-1 berabere kaldı
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Manchester City, deplasmanda West Ham United'la 1-1 berabere kaldı

24.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:54
Manchester City, deplasmanda West Ham United'la 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı. İlk hafta maçı ertelenen City, böylece 5. maçında 7 puan kaybını yaşamış oldu.

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta karşılaşmasında West Ham United, Manchester City'i konuk etti.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. West Ham United'ın golünü 18. dakikada Michael Antonio atarken, Manchester City'nin golünü 51. dakikada Phil Foden kaydetti.

SON 3 MAÇTA 2 BERABERLİK ALDI

Ligde üst üste 2. beraberliğini alan West Ham 8 puanla 10 sırada yer aldı. Son 3 maçta 2 beraberlik alan City ise 8 puanla 11. sırada yer buldu.

West Ham, gelecek hafta Liverpool deplasmanına konuk olacak. Manchester City ise Sheffield deplasmanına gidecek.

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