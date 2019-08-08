Manchester City, Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson'ı transfer etti
Manchester City, bir dönem Bursaspor forması da giyen 33 yaşındaki deneyimli kaleci Scott Carson'ı kadrosuna kattı.
Manchster City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Ederson ve Claudio Bravo'nun arkasına 3. kaleci istemesi sonrası yönetim, Derby County forması giyen Scott Carson'ı gündemine almıştı. Manchester City, İngiltere'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala Carson'ı 1 yıllığına kiraladı.
2 YIL BURSASPOR'DA OYNAMIŞTI
33 yaşındaki deneyimli kaleci 4 kez milli olurken, 2011-2013 yılları arasında da Bursaspor forması giymişti.