Manchester City 1 milyar euroluk kadrosuyla tarihe geçti

09.09.2019 17:30

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki 98 takımı kapsayan bir rapor hazırladı.

Buna göre, son 2 yılın Premier Lig şampiyonu Manchester City, kadrosundaki oyuncuların bonservisleri için harcadığı 1 milyar 14 milyon euroyla futbol tarihinde milyar avro barajını geçen ilk takım unvanını aldı.

Bu yaz transfere 168 milyon euro harcayan Manchester City, teknik direktörü Pep Guardiola'nın göreve başladığı 2016 yazından bu yana 750 milyon euronun üstünde bonservis bedeli ödedi.

NEYMAR'LI PSG 2. SIRADA

222 milyon avroyla tarihin en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu Neymar'ı kadrosunda barındıran Paris Saint-Germain, 913 milyon euroyla 2. sırada yer aldı.

307,5 milyon euroyla yaz transfer döneminin en fazla para harcayan kulübü Real Madrid de 902 milyon euroluk toplam harcamasıyla bu iki ekibi takip etti.

EN UCUZ KADRO PADERBORN'UN OLDU

Bundesliga takımlarından Paderborn ise 4 milyon euroyla Avrupa'nın 5 büyük liginde kadrosunu en ucuza kuran kulüp oldu.

Kadroları için ortalama 345 milyon euro harcayan Premier Lig ekiplerini, La Liga ve Serie A (167), Bundesliga (124) ve Ligue 1 (118) takımları izledi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, kadrosundaki oyuncular için en fazla bonservis ödeyen 10 futbol takımı şöyle:

1. Manchester City (İngiltere): 1 milyar 14 milyon euro

2. Paris Saint-Germain (Fransa): 913 milyon euro

3. Real Madrid (İspanya): 902 milyon euro

4. Manchester United (İngiltere): 751 milyon euro

5. Juventus (İtalya): 719 milyon euro

6. Barcelona (İspanya): 697 milyon euro

7. Liverpool (İngiltere): 639 milyon euro

8. Chelsea (İngiltere): 561 milyon euro

9. Atletico Madrid (İspanya): 550 milyon euro

10. Arsenal (İngiltere): 498 milyon euro

Kaynak: AA