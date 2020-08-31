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Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, ses getiren bir transfere imza attı. İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen Mame Diouf'u 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
31.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:08

Süper Lig takımlarından Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ederken ses getiren bir hamle de yaptı. Ligin yeni ekibi, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Stoke City forması giyen Mame Diouf'u kadrosuna kattı. 32 yaşındaki futbolcu, 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City'de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

PREMİER LIG'DE 153 MAÇA ÇIKTI

Kariyerine Diaraf'da başlayan Diouf, sırasıyla Molde, Manchester United, Blackburn Rovers, Hannover 96 ve Stoke City'de oynadı. Deneyimli oyuncu, İngiltere'nin bir numaralı organizasyonu Premier Lig'de toplam 153 maça çıkarken geçen sezon Stoke formasıyla Championship'te 8 maçta 1 gol attı.

Kaynak: İHA

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