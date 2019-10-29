Günlerdir eylem yapıyorlardı: Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, "Kanunsuz eylem yapıyorlar" dediği işçilerle anlaştı

29.10.2019 14:38

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde toplu sözleşmenin uygulanmasını istedikleri için işten çıkarılan işçiler geri alındı.

İşten atılan işçiler için temizlik işlerinin başlattığı oturma eylemine, dün sabah Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri de katılmıştı.

Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Alkan Okuducu,toplu iş sözleşmesi koşullarının uygulanmasını istediği için 6 Ekim'de işten çıkarıldı.

Bunun üzerine 7 Ekim'de iş yerinde işçiler eylem başlattı. Eyleme destek veren Genel-İş üyesi Ali Sönmez ve Serkan Bal ile işçi Gürsel Kahraman da işten atıldı. Yeni işten atmaların ardından işçiler iş yerinde oturma eylemi başlattı.

ÇÖP YIĞINI OLUŞTU

Eyleme destek veren temizlik işçilerinin çöpleri toplamamasıyla da Maltepe'nin Mahalleleri'nde çöp yığınları oluştu. Vatandaşlar çöp yığınları nedeniyle belediyeyi eleştirdi.

ALİ KILIÇ: TEMİZLİK PERSONELİMİZ KANUNSUZ EYLEM GERÇEKLEŞTİRİYOR

Vatandaşların sosyal medyadan şikayetlerine ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Temizlik personelimiz kanunsuz bir eylem gerçekleştiriyor. Bundan dolayı yaşanan sıkıntılar var, biliyorum." diyerekyanıtladı.

Ali Kılıç

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Alkan Okuducu eylemle ilgili yaptığı açıklamada, "Sendikal eylemlerden dolayı beni işten çıkardılar. Arkadaşlarımızı ise bana destek verdikleri için çıkardılar. TİS'in maddelerinin uygulanması sendika yönetimi olarak bizim vereceğimiz bir karar değil. İşçi buna karar verecek" demişti.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELERDİ?

Maltepe Belediyesi'nde 1400 işçiyi kapsayan ve Kasım 2018'de imzalanan toplu iş sözleşmesinde şu maddeler bulunuyor:

Haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi,

Haftalık tatil gününün 2 güne çıkarılması,

İşçi sağlığı ve güvenliği, disiplin ve zarar tespit komisyonu kurullarında işçi temsiliyeti.