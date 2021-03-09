Malatyaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu
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Malatyaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu

09.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:37
Malatyaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi. Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor son olarak Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmış ve teknik direktör arayışına girmişti. Malatyaspor arayışını sonlandırdı ve teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeni Malatyaspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan 53 yaşındaki teknik adam, sonrasında Osmanlıspor, Samsunspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa'da görev aldı. Kulübün Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.

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