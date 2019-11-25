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Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu

Koyu Fenerbahçeli kimliği ile tanınan Acun Ilıcalı, takımının BtcTurk Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı karşılaşmayı rakip takımın hocası Sergen Yalçın ile birlikte izledi.

25.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:28
Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu

Süper Lig'de gözler bu akşam Yeni Malatyaspor - mücadelesindeydi. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı 3 puanla kapattığı haftada Fenerbahçe zorlu Yeni Malatya deplasmanına çıktı. Sarı-Lacivertli takım, Emre Belözoğlu ile bir de penaltı kaçırdığı maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

ACUN, SERGEN'LE BERABER İZLEDİ

Büyük bir çekişmeye dahne olan karşılaşma sırasında tribünlerdeki bir görüntü dikkat çekti. Fenebahçeli kimliği ile tanınan , karşılaşma esnasında maçı tribünden takip eden rakip takımın hocası 'ın yanında görüntülendi. Fotoğraf karesinde ikilinin karşılaşmayı heyecanla takip ettiği görülüyor.

YETENEK SİZSİNİZ'DE JÜRİ ÜYELİĞİ YAPMIŞTI

Sergen Yalçın, bir dönem Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "etenek Sizsiniz" isimli yarışmada jüri üyeliği yapmıştı.


Haber Videosu: Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
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