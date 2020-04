Makineci, üç bakana mektup yazdı, özel program önerdi MİB Başkanı Gencer, "Olağanüstü dönemin özel önlemi olarak 'Türkiye Kalkınma Bankası Özel Programı' ihdas edilmeli. Bu dönemde her bir can bizim için çok kıymetli. Bu itibarla her firma da aslında bir can. " dedi.

MİB Başkanı Gencer, "Olağanüstü dönemin özel önlemi olarak 'Türkiye Kalkınma Bankası Özel Programı' ihdas edilmeli. Bu dönemde her bir can bizim için çok kıymetli. Bu itibarla her firma da aslında bir can. " dedi. Kaynak: Dunya.com