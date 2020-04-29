Makineci, üç bakana mektup yazdı, özel program önerdi
MİB Başkanı Gencer, "Olağanüstü dönemin özel önlemi olarak 'Türkiye Kalkınma Bankası Özel Programı' ihdas edilmeli. Bu dönemde her bir can bizim için çok kıymetli. Bu itibarla her firma da aslında bir can. " dedi.
29.04.2020 04:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 04:59
MİB Başkanı Gencer, "Olağanüstü dönemin özel önlemi olarak 'Türkiye Kalkınma Bankası Özel Programı' ihdas edilmeli. Bu dönemde her bir can bizim için çok kıymetli. Bu itibarla her firma da aslında bir can. " dedi.
Kaynak: Dunya.com