Mahmut'un Yerine Gökhan İnler

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ludogorets maçında Mahmut Tekdemir'in sakatlığında orta sahada Gökhan İnler'e görev verdi.



UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Bulgar ekibi Ludogorets ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, diğer maçlara göre sadece orta sahada değişiklikle sahaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçta elinden sakatlanan Mahmut Tekdemir, bu haftaki idmanlarda takımdan ayrı çalışmalarını sürdürmüştü. Mahmut'un yokluğunda Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta sahada deneyimli futbolcu Gökhan İnler'e görev verdi. Avcı, ilk 11'de şu isimlere şans verdi:



"Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor." - İSTANBUL